Turgutlu'da 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği

Turgutlu Belediyesi karşısında bulunan saat kulesi önünde düzenlenen etkinlikte sürücülere ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla yayaların trafikte önceliği konusunda uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri Turgutlu'da düzenlenen törenler ile kutlandı. Turgutlu Belediyesi karşısında bulunan saat kulesi önünde düzenlenen törenlere Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliklerde ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın' eylemi çerçevesinde bilgilendirici broşürler dağıtılarak sürücülere de yayaların trafikte önceliği konusunda uyarılarda bulunuldu. Heyet daha sonra alanda bulunan stantları gezerek bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar hakkında bilgi aldı.