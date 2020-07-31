İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da orman yangını

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, Akçapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan helikopterle ve karadan müdahale ediliyor. Yangına ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de karadan destek veriyor. Ekipler yangını kontrol etmeye çalışırken havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.