Turgutlu'da otomobil hırsızı polisten kaçamadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Turgutlu'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olayını aydınlatmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi yakınlarında bulunan meyve bahçelerinin arasında görülen otomobil ve şüpheli şahıs Ö.F.S. önce otomobil ile ardından da yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin üzerinde takılı olan plakaların da çalıntı olduğu tespit edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince el konulan otomobil sahibine teslim edilirken, şüpheli Ö.F.S. gözaltına alındı.