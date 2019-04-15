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Turgutlu'da otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halinde olduğu iddia edilen otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halinde olduğu iddia edilen otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Albayrak Mahallesi TOKİ konutları önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce seyir halinde olan Cihan C. (30) idaresindeki 35 MAM 15 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı. Araç sürücüsü Cihan C. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Aynı otomobil ile komşuları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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