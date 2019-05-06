Turgutlu'da oyuncaklar oyun bileti oldu

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Torbalar Gözaltı Show' isimli tiyatro oyunu, bu defa oyuncak bağışıyla tiyatro severlerin karşısına çıktı.

TURBEM tiyatro topluluğu ‘Torbalar Gözaltı Show' isimli komedi türü tiyatro oyununu bir kez daha sahnelediler. Oyuncak bağışı ile tiyatro severlerin karşısına çıkan gençler komedi türünde oluşan skeçleri ile salonda bulunanlara keyifli dakikalar yaşattılar. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın, Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, Sosyal İşler Müdür Metin Akgül ve tiyatro sever Turgutlu halkı izledi. Oyun sonunda başarılı bir performans gösteren oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim eden Başkan Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde tiyatro oyunlarını sahnelemeye sizleri kültürel etkinlikler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Milli bayramlarımızı en coşkulu şekilde kutlayacağız demiştik, 19 Mayıs Gençlik Bayramı Ramazan ayına denk geldiği için fener alayı yapamayacağız. Ama ben bu ekipten ‘Küllerinden Doğan Kasaba' isimli tiyatro oyununu bir kez daha sahnelemelerini istiyorum” dedi.