Turgutlu'da pandemi, halk sağlığı ve çevresel boyutuyla ele alındı

Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen'in moderatörlüğünde, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eski Başkanı ve EGEÇEP Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa'nın gerçekleştirdiği sunumda halk sağlığı ve çevre sorunları bir bütün olarak ele alındı. Prof. Dr. Ali Osman Karababa, sunumda pandemiye neden olan başlıca etkenleri, halk sağlığını tehdit eden çevresel tehditleri pek çok örnek ve bilimsel verilerle katılımcılarla paylaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı ve Çevre Sorunları” söyleşisine katıldı. Başkan Çetin Akın, gerçekleştirdiği sunum ve aktardığı önemli bilgilerle pandemi konusunda farkındalık oluşturan Prof. Dr. Ali Osman Karababa'ya teşekkür etti. Başkan Çetin Akın söyleşinin sonunda Prof. Dr. Ali Osman Karababa'ya katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Programda Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen'e de teşekkürlerini ileten Başkan Çetin Akın, “Turgutlu'muz için pek çok güzel ve başarılı çalışmalara imza atan Kent Konseyi Başkanımız Fehmi Gülen'e bu anlamlı söyleşi etkinliğini düzenlediği için teşekkür ederim” dedi.