Turgutlu'da resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde protokol üyeleri, oda başkanları, dernek temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Ortapark'ta resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Ortapark'ta başlayan bayramlaşma törenine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Askerlik Şube Başkanı Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Turgutlu Şube Başkanı Hüsamettin Sağlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, dernek temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ortapark'ta gerçekleştirilen resmi törenin ardından protokol üyeleri Turgutlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul ve Yetimleri Derneği ile Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı'nı da ziyaret ederek programa devam eden protokol üyeleri son olarak Turgutlu İlçe Şehitliğini ziyaret etti. Burada şehitlerin mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığına geçerek burada partililerle bayramlaştı. Başkan Akın ile birlikte CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, meclis üyeleri ve partililer bayramlaşma törenine katıldı.