İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da sağanak hayatı felç etti

Manisa’nın Turgutlu’da ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken sokaklar adeta göle döndü.

Manisa'nın Turgutlu'da ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken sokaklar adeta göle döndü.


Turgutlu ilçesinde sağanak etkili olurken, yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağmur nedeniyle; alt geçitlerde, sanayi sitesi içerisinde ve tren garı civarında bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle, itfaiye ekipleri de bölgelerde tahliye çalışmaları yaptı. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları meydana gelirken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile belediye ekipleri bu bölgelerde çalışma yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.