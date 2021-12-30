Turgutlu'da sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin sahte alkole yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği tarafından ülke genelinde kaçak/sahte alkollü içki kullanımına bağlı meydana gelen ölüm olaylarının artmasının engellenmesi amacıyla Turgutlu genelinde 6 adreste 8 noktada sahte alkollü içki üretim ve dolum yerlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet güçlerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 litre şarap, 10,5 litre sahte rakı, 1,5 litre sahte viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi.