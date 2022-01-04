İhlas Haber Ajansı

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Turgutlu'da sahte içki operasyonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.


İhbar üzerine Turgutlu İlçesi Avşar Mahallesi'nde ikamet eden S.D. (72) isimli şahsın evinde, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada; sahte ve el yapımı olduğu değerlendirilen 1 litre şarap, 10 litre rakı, 12 litre votka ile 3 litre viski ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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