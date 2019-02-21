Turgutlu'da şantiye personellerinden ahde vefa hayrı

yılında şehit Yılmaz Fırat Çakıroğlu'nu dualarla andı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, belediye şantiyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin misafiri oldu. Şantiye düzenlenen yemeğe Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer ve Mithat Erden ile birim müdürleri de katıldı. Personeli ile tek tek selamlaşarak sohbet eden Başkan Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak kendi imkanlarımız ile sizlere yapabilecek olduğumuz iyileştirmenin en iyisini yapmaya çalıştık. Amacımız tabii ki Turgutlu'ya hizmet etmek. Turgutlu'yu en iyi noktaya getirebilmek için 5 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz ve bunun el birliği ile hep birlikte yapıldığının bilincindeyiz. Asıl kahramanlar, burada sahada olan gücümüz, yüzümüz sizlersiniz. Ben bundan hep gurur duydum. Her zaman söyledim yine söylüyorum Bütün gücünüz ve kudretinizle elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun zaten ben hep farkındayım. Bizler de istiyoruz ki sizler alın terinizi en iyi ücretle aybaşında silip, çoluk çocuğunuzla yüzünüz gülerek huzurla evlerinizde mutlu olmanız. Çoluk çocuğunuzla, ailenizle ki zaten bir de bir aileyiz Allah hep iyi günlerde buluştursun. İyi sofralarda hayırlı vesilelerle buluştursun. Bugünkü hayır yemeğimiz 4. sene-i devriyesinde Ülkücü Şehidimiz Yılmaz Fırat Çakıroğlu'na da bir ithafen olduğunu duyduğumda sizlerle ayrıca gurur duydum. Diğer yandan şantiyede emekleri yadsınamaz çok değerli büyüğümüz Nurgül Fidan'ı da rahmet ve minnetle anıyoruz. Böylesi anlamlı ve güzel bir günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum, allah hepinizden birer birer razı olsun” dedi.