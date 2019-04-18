Turgutlu'da şehitlerin isimleri ölümsüzleşti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Numarataj birimi, Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Deri'nin ve hain terör örgütü tarafından katledilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün isimlerinin verildiği sokaklara yeni tabelaları astı.

Turgutlu ilçesinde şehitlerin isimleri, ölümsüzleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı numarataj birimi görevlileri, ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda adı değiştirilen İstiklal Mahallesi'ndeki Akasya Sokak'a Şehit İbrahim Deri Sokak; Öztürk Mahallesi'nde bulunan İbrahim Camii ile Limoncu Camii arasında kalan Bülbül Sokak'a da Eren Bülbül Sokak, tabelaları asıldı.

28.07.2010 tarihinde Edirne-Keşan yolu devriye görevinde alkollü bir sürücünün çarpması sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş şehit olurken; Eren Bülbül de 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı terörist arasındaki çıkan çatışmada, PKK'lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edilmişti.