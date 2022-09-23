Turgutlu'da servis şoförlerine eğitim

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul servis sürücülerine uyulması gereken kurallar ve öğrencilere davranış şekilleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Turgutlu'da yeni eğitim öğretim döneminde taşımalı eğitim çerçevesinde öğrenci servisi hizmeti yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Kaymakam Selami Kapankaya, “Servis meselesi çok ciddi bir meseledir. Çünkü aileler en değerli varlıklarını sizlere emanet ediyor. Servis şoförlerine emanet ediyor, okul müdürlerine emanet ediyor. Aileler en önemli varlıklarını size emanet ediyorsa sizlere güveniyor demektir. Sizlerin de bu güveni kırmamanız, bu güveni sarsacak bir harekette bulunmamanız, çok dikkatli olmanız icap ediyor. Bazı kötü örnekler olabiliyor. Sizlere emanet edilen çocuklarımızın içlerinde kendi kendini idare edemeyecek 5-6-7-8 yaşında çocuklar da var o yüzden düzenli ve dikkatli olmanız gerekiyor. En küçük ihmal, en küçük dikkatsizlik inanılmaz sorunlara yol açabiliyor. Araç trafiğiyle ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı tarafından gerekli takipler yapılıyor ama sizlerin de çocukları indirip-bindirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor” dedi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şubesi ekipleri, öğrenci servis şoförlerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vererek, okul servislerinin karıştığı trafik kazalarından örnekler sundular.