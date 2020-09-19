Turgutlu'da silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Turgutlu'da Şehitler Mahallesi Özgün Sokak'taki kıraathanede dün meydana gelen olayda işyeri sahibi N.K., oğulları H.K. ve İ.K. ile işyerlerine gelen Murat M. (26) ve S.S.'nin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre N.K. üzerindeki tabanca ile Murat M. ve S.S.'ye ateş açtı. Olayda Murat M. kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, S.S. ise yaralandı.

Olay sonrasında polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alınan N.K., oğulları H.K. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa Cezaevine gönderildi.