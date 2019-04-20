Turgutlu'da su baskınlarını önleyecek çalışma

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu'nun kırsal mahallelerinden olan Yukarı Bozkır Mahallesi'nde su taşkınlarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yukarı Bozkır Mahallesi'nin arazi ve orman yollarında su taşkınlarına sebep olan sorunun çözümü için çalışmalarını başlattı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı noktaya 6'şar metrelik yağmur suyu tahliye hattının döşeme çalışmalarının başladığını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yukarı Bozkır Mahallemiz'de özellikle çiftçilerimizin yoğun olarak kullandığı orman ve arazi yollarında yağışlı havalarda su taşkınları meydana geliyordu. Muhtarımız Mustafa Yılmaz ile konuyu görüştük. Bugün de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalara başladılar. 4 ayrı noktaya 6'şar metrelik yağmur suyu tahliye hattı döşeyerek bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağız. Turgutlu'muzun her mahallesinde sıkıntıları biliyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil olan bu sorunu çözüme kavuşturduğumuz için mutluyuz” dedi.

Yukarı Bozkır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz da çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a da desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.