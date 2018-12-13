Turgutlu'da tahribata uğrayan park yenilendi

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından tahribata uğrayan Şehit Ali Şahin Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı.

Aralık ayı meclis toplantısında ismi verilen Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin Parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce geçtiğimiz günlerde tahrip edilmişti. Yaşanan bu üzücü olayın akabinde Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından parkta yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, kırılan aydınlatmalar ve havuz kenarındaki taşlar yenilendi. Parkın yeniden vatandaşların kullanımına açıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Aralık ayı meclis toplantısında Kurtuluş Mahallemiz'deki bu parka Şehit Ali Şahin ismini vermiştik. Akabinde bu parkımızda yaşanan talihsiz olay bizleri üzdü. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başlayarak kırılan aydınlatmaları yeniledi. Havuz kenarındaki taşları onararak parkımıza güzel bir görünüme tekrar kavuştu. İnşallah bir daha böyle talihsiz bir olay yaşanmaz. Vatandaşlarımız ve mahalle sakinlerimiz parkı güle güle kullansınlar” dedi. Kurtuluş Mahallesi muhtarı İsmail Hakkı İbili de Belediye Başkanı Turgay Şirin'e gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.