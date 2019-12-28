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Turgutlu'da tiyatro sevgisi salona sığmadı

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından sahnelenen ’Otogargara’yı izlemeye gelen vatandaşlar salona sığmadı.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Otogargara'yı izlemeye gelen vatandaşlar salona sığmadı.


Turgutlu Belediyesinin destekleriyle, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 2 perdelik komedi türündeki tiyatro oyunu 'Otogargara' Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro ekibi tarafından Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda sahnelendi. Yoğun ilgi gören oyunda izleyiciler salona sığmadı. Bazı izleyiciler merdiven boşluklarında bazıları da ayakta oyunu izledi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın ve kızı Gülce Akın oyunu birlikte izledi. Bol kahkahalı geçen oyun sonunda tiyatro oyuncuları ayakta alkışlandı. Oyun sonunda konuşan Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Bu güzel oyuna büyük emek veren Turgutlu Belediyesi Atatürk Merkezi Üniversite Tiyatro Grubu oyuncularına, yönetmenimiz Aysel Baylan'a, bizleri yaptığımız her etkinlikte yalnız bırakmayan salonlara sığmayan hemşehrilerimize teşekkür ederim. Turgutlu'nun sosyal hayatına yaptığımız yatırımlar devam edecek” dedi.

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