İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Turgutlu’da ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu'da ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde uyuşturucu ticarete yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 104 adet ekstasy hap, 4 adet sentetik ecza, 26 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. 5 şahıs gözaltına alınırken 2 şahıs emniyet işlemlerinin ardından serbest kaldı. Diğer 3 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.