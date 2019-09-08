Turgutlu'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Turgutlu'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Şuayip Çetin (35) idaresindeki 09 HC 322 plakalı otomobille yine aynı istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ZAN 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şuayip Çetin'in kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Melek Öztürk (55), Tuğba Öztürk (22) ve Mehmet Öztürk (54) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.