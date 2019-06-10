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Turgutlu'da türkü dolu gece yaşanacak

Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Doç.

Dr. Gökhan Ekim şefliğinde konuk sanatçı Kayhan Bilgiç'in de katılacağı bir konser vermeye hazırlanıyor. Turgutlu Devlet Hastanesi Konferans Salonunda 20 Haziran Perşembe günü Saat 21.00'da başlayacak konser, ücretsiz ve halka açık olacak.


Turgutlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Doç. Dr. Gökhan Ekim şefliğindeki Türk Halk Müziği Korosu, sanatseverlere hitap etmeye hazırlanıyor. Konuk sanatçı olarak Kayhan Bilgiç'in de katılacağı konserde birbirinden güzel türküler seslendirilecek. 20 Haziran Perşembe günü saat 21.00'da Turgutlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan konser ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşecek.

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