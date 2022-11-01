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Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 0,99 gram metamfetamin maddesi, 285 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan N.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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