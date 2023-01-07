İhlas Haber Ajansı

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Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda otomobilde skunk maddesi ele geçirilen 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda otomobilde skunk maddesi ele geçirilen 1 kişi tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, Turgutlu ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin durdukları bir otomobilde yaptığı aramada 746 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan F. E. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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