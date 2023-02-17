Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafında yapılan operasyonda, araç ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli şahsın araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramada 16 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. (21), F.A. (25) ve S.H. (44) isimli 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.