Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.L. (38) isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan naklettiği bilgisini aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda Y.L. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, 9 parça halinde 50 gram metamfetamin, 3 parça halinde 168 gram esrar, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 855 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.