Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde 3 şüpheli şahsın adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 144 gram metamfetamin maddesi ve 9 bin 200 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, H.S. (30), M.A. (36) ve K.A. (36) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” denildi.