Turgutlu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 118 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince Turgutlu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 parça halinde 118 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler C.A. (42), D.B.K. (27) ve M.Ö. (51) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.