Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı panelde A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı eski başantrenörü ve Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları ve iki genç oyuncusu konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu.

Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilerin voleybol ile tanışmasını sağlamak adına Mesadet Özcan Konferans Salonunda gerçekleşen panele konuşması olarak A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı eski başantrenörü ve Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Reşat Yazıcıoğulları, Karşıyaka Kadın Voleybol A takım oyuncuları Çağla Cinan ve Selennaz Kıran katıldı.

Yazıcıoğulları ve kadın sporcular öğrencilerden gelen soruları yanıtlarken programının moderatörlüğünü Turgutlulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve voleybol antrenörü olan Kürşad Çetin yaptı.

Programa Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür, Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Çetin Anlayanoğlu, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Çetin Anlayanoğlu, Karşıyakalı genç oyunculara çiçek takdim ederken Karşıyakalı oyuncular salondaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.