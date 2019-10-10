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Turgutlu'da yağmurdan etkilenen yollara bakım

Turgutlu Belediyesi son günlerde artış gösteren yağışların ardından zarar gören cadde ve sokaklar ile kırsal mahallelerin ova yollarında tadilat çalışmasına devam ediyor.


Turgutlu genelinde son günlerde etkisini arttıran yağışlar gerek kırsal mahallelerde gerekse şehir içinde tahribata yol açarken, Turgutlu Belediyesi yağmurdan etkilenen ova yolları ve sokaklarda tadilat çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda merkeze uzak kırsal mahalleler olan Yayla, Osmancık ve Dalbahçe mahallelerinin ova yollarında temizlik ve tadilat çalışması yapılırken, Selvilitepe Mahallesi Baran Sokak, Güney Sokak, Irlamaz Yolu ve Mert Sokak üzerinde parke tadilat çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların ihtiyaç duyulan sokaklarda devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan “İlçemiz genelinde son günlerde yağışlar birkaç gün süreyle oldukça etkili oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde gerek kırsal mahallerde gerekse şehir içinde tadilat, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta Yayla, Osmancık ve Dabahçe Mahallelerimizin ova yolları temizlendi. Selvilitepe Mahallemizde de yağmurdan etkilenen sokaklarımızda parke taşı tadilat çalışmalarına başlanıldı. İhtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapmaya devam edecek” dedi.

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