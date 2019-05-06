Turgutlu'da Yerli Tohum Takas Festivali büyük ilgi gördü

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu YAŞAMDER tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Yerel Tohum Takas Festivali ve Hıdrellez Şenliği ile 7'den 77'ye Turgutlu halkını Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda bir araya getirdi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu YAŞAMDER, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Yerel Tohum Takas Festivali Hıdrellez Şenliği'ni Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, YAŞAMDER Başkanı Meral Ünal Türkmen ile İzmir Yerel Tohum Topluluğu Başkanı Göknur Yumuşak birer konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada tarımsal faaliyetlerin ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da, “Bugün bizleri bir araya getiren düşünce; yerel tohumların yok olmasının önüne geçmek, temiz, lezzetli, besleyici tarım ürünleri üreterek çiftçi ve tüketicilerin refahını arttırmaktır.Ülkemizde yürütülen tarım politikasıyla maalesef dışa bağımlıyız. Tarımsal gelişmemizin önünde onlarca engel var. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanan, ithal gübreyi kullanmak zorunda olan, ithal tohumla mahsul elde etmeye çalışan bizim çiftçimiz. Tohumculuk Kanunu ile beli bükülen yine bizim çiftçimiz, mağdur olan yine bizim yurttaşımız. Dört bir yanında tarımsal faaliyet yapılan ülkemizin yine bereketli topraklarına sahip Gediz Havzası'na, geleceğine ambargo altına alınan tohum tekelciliğine karşı bir şeyler yapmamız lazım.Tohumda dışa bağımlılık ulusumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. Bizim çok bereketli, ürün çeşitliliği bol tarım arazilerimiz varken ve en önemlisi buradan ekonomik kazanç sağlamanın çabasında olan çalışkan çiftçimiz varken; bizler elimizi taşın altına koymalıyız.Çünkü küçük üreticinin yok edildiği yerde, yalnızca endüstriyel tarım ve hayvancılık yapılabilir. Bu da yerel lezzetlerin kaybolması, tohum çeşitliliğinin yok edilmesi, GDO'lu ürünlerden başka seçenek kalmaması demektir” dedi.

"Tarımsal faaliyetlerin destekçisi olacağız"

Yerel yönetimler olarak tarımsal faaliyetlere destek olacaklarını ifade eden Başkan Akın, “Hedefimiz zengin topraklara sahip Turgutlu'da yerel tohumların yok olmasının önüne geçmek. Temiz, lezzetli, besleyici tarım ürünleri üreterek çiftçimizin ve tüketicilerimizin refahını arttırmayı istiyoruz.Gelecek nesillerimize miras bırakacağımız topraklarımıza yerel tohumun ekilmesi noktasında Turgutlu Belediyesi olarak bu ve benzeri etkinliklerimizin destekçisi olacağız.Yerelde Kalkınma hedefini koyarak, Turgutlu'yu küçük üreticinin, köylünün ve aile çiftçiliği ile geçimini sağlayanların, ülkemizde uygulanan tarım politikalarına inat, kendi ekmeğini pişiren, sebzesini yetiştiren, birlikler ve kooperatifler kuran, aracısız pazara çıkan, ürettiğini kendi pazarında, kendi tezgahında satabilen ve her şeyden önemlisi nasırlı ellerinden utanmayan ve alın teri kurumadan karşılığını alan insanların yaşadığı bir yer haline getirmek için çalışmaktadır.Bu anlamda bugün bir arada olmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğacağına dair inancımla bolluğun bereketin sembolü olan Hıdrellez Bayramınızı kutluyorum. Anadolu'nun köklü geleneği Hıdrellez'in geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere taşımasını diliyorum. Dostluklarımızı, samimiyetimizi ve samimiyetimizi pekiştirdiğimiz bugünün gelecek çok daha güzel günlerin müjdecisi olduğunu sizlere bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

Başkan Akın'ın konuşmasının ardından YAŞAMDER Korosu sahne alarak birbirinden özel parçaları seslendirdi, katılımcılara Başkan Akın tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Hem şehir içerisinden hem de şehir dışından gelen katılımcılar kendilerine tahsis edilen stantlarda tohum takasını gerçekleştirdi.

Çocuklar toprakla buluştu

Bu yıl çocukların da içerisinde olduğu farklı bir konseptle gerçekleştirilen etkinlikte Park Bahçeler Müdürlüğü'nce temin edilen saksı, toprak ve fidanlar çocukların ellerinde hayat bulurken, yumurta boyama etkinliği ile de Hıdrellez coşkusu yaşandı. İşletme İştirakler Müdürlüğü'nce ikramda bulunulan programda, yine Park Bahçeler Müdürlüğü'nce saksıda çeşitli çiçekler hediye edildi, son olarak Halk Oyunları Ekibi bir gösteri yaparak günü daha anlamlı kıldı.