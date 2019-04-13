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Turgutlu'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı.


Alınan bilgilere göre, Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada ikamet eden Mehmet Bekiş ve ailesi, binanın bazı kolon ve duvarlarında oluşan çatlakları fark ederek durumu yetkililere bildirdi.


Olay yerine gelen Turgutlu Belediyesi İmar ve Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri, binada yaşayan 5 kişilik aile ve zemin katındaki marketi tahliye etti. Turgutlu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından tahliye ve mühürleme işlemleri yapıldı.


Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, TEDAŞ ekipleri de binanın elektik bağlantılarını kesti.

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