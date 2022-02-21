Turgutlu'da yine kedi vahşeti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kasım ayında bacakları kesilerek öldürülen 4 kedinin ardından bugün yine aynı mahallede bacakları kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde Hakan Uykan Parkı civarında 29 Ekim ve 17-18 Kasım tarihlerinde 4 kedinin bacakları ve kafası kesilmiş olarak bulunmasının ardından bugün Manolya Sokak'ta 4 bacağı kesilerek öldürülmüş bir kedi daha bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve üyeleri söz konusu parka giderek incelemelerde bulunurken, emniyet güçleri de olayla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor.

Daha önceki olaylardan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, "Başkan yardımcımız Nadide Kurşova, 'Bir kedi var, bacakları kesik' dedi. Fotoğrafı görene kadar inşallah bir kazadır falan diye düşündüm ama fotoğraflar geldiğinde kedinin 4 bacağının da kesik olduğunu gördüm. Bir iki ay önce sürekli devam eden hayvanların kesilmesi, bacaklarının kesilmesi olayı devam ediyor hala. Sadece bizler görmüyormuşuz. Bu vaka da onu gösterdi. Belki görmediğimiz kaç tane daha hayvanın bacakları kesildi. Biz buna denk geldik. Artık bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Kim yapıyorsa, kimler yapıyorsa biran önce önlem alınmalı. Bugün hayvana yapan yarın çocuklara yapacak, insanlara yapacak. Buna bir önlem alınmalı. Emniyet müdürlüğümüz, valiliğimiz, kaymakamlığımız ne yapılması gerekiyorsa buna biran önce alması gerekiyor. Bizler artık bu vakaları görmekten tükendik. Yüreğimiz dayanmıyor bu duruma" dedi.