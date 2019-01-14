Turgutlu'da yoğun yağışın izleri siliniyor

Turgutlu Belediyesi, olumsuz hava koşullarının yaşandığı kırsal mahallelerde yağışın izlerini silmeyi sürdürüyor. Yağış boyunca sahada olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrasında da arazi yollarında düzenleme çalışmalarına başladı. Metrekareye düşen yağış miktarının oldukça fazla olduğunu söyleyerek, Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına mesai harcadıklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerimiz akabinde yoğun yağmurla karşılaştı. Dolayısıyla kısmi bölgelerimiz yağıştan etkilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz başta Çampınar, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır, Çıkrıkçı, Osmancık, Yayla, Ergenekon mahallelerimiz olmak üzere kırsal bölgelerimizde ivedi yol açma ve düzenleme çalışmalarını yürüttü. Bazı mahallelerimizin arazi yollarında sel taşkınları oluştu. Dolayısıyla çiftçimizin sıklıkla kullandığı bu yollar bozuldu. Vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin mağdur olmaması adına çalışmalarımıza hız verdik. Günlük hayat ve hava şartları normale dönünceye dek ekiplerimiz sahada olacaklar” dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de Başkan Şirin ile ekibine teşekkür etti.