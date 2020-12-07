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Turgutlu'da yol şerit çizgileri yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nın yol şerit çizgilerini yeniledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın yol şerit çizgilerini yeniledi.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerini sürdürdü. Ekipler, vatandaşların daha güvenli yollarda ulaşım sağlamaları için Turgutlu'da binlerce aracın geçiş yaptığı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın yol şerit çizgilerini yeniden belirledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ulaşımda güvenlik konusuna her zaman dikkat çektiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın yol şerit çizgilerini yeniledi. Normal şartlarda binlerce aracın geçiş yaptığı bir güzergah burası. Vatandaşlarımız, güzergah boyunca güvenle seyahat edebilecekler. Hayırlı olsun. Çalışmalarımız, devam edecek” diye konuştu.

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