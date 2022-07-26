Turgutlu'da Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri başlıyor

Turgutlu'daki hemşehri dernekleri ile birlikte organize edilen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde bu yıl da çeşitli etkinliklere imza atılacak.

Turgutlu Belediyesi, kent kültürünün önemli bir parçası olan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'ne hazırlanıyor. 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenlikler çerçevesinde düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerle Turgutlu halkına 9 gün boyunca unutulmaz anlar yaşatılacak. Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde ünlü sanatçılar İrem Derici, Manuş Baba ve İlyas Yalçıntaş sevenleriyle buluşacak. Hemşehri dernekleri işbirliğiyle yapılacak şenliklerde aynı zamanda hemşehri geceleri de gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Çocuk Şenliği ve Sokak Tiyatrosu ile Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nin keyfini çocuklara doyasıya yaşatan Turgutlu Belediyesi, bu yıl da çocuklara özel eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu'muzun önemli bir kültürü ve geleneği olan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'mizde bu yıl da pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Hemşehri derneklerimizle birlikte hemşehri gecelerimizi düzenleyecek, ünlü sanatçılar İrem Derici, Manuş Baba ve İlyas Yalçıntaş'ı hemşehrilerimizle buluşturacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 7 Eylül Turgutlu'muzun kurtuluşunun yıl dönümünü de kutlayacağız şenliğimize tüm Turgutlu halkını katılmaya davet ediyorum” dedi.