İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi

Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılan Zumba kursuna Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Latin esintili dans ve fitness programı olan Zumba'ya Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Turgutlu Belediyesi tarafından Nurgül Fidan Spor Tesislerinde başlatılan Zumba dersleri Pazartesi ve Çarşamba Günleri 14.00 ve 19.30 seansları, Salı ve Perşembe Günleri 11.00 ve 19.30 seanslarında devam ediyor.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Zumba dersleri ile kadınlarımız hem eğleniyor hem de spor yapmış oluyorlar. Derslere yoğun bir ilgi var. İlgiden oldukça memnunuz. Zumba derslerimize kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.