Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi

Latin esintili dans ve fitness programı olan Zumba'ya Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Turgutlu Belediyesi tarafından Nurgül Fidan Spor Tesislerinde başlatılan Zumba dersleri Pazartesi ve Çarşamba Günleri 14.00 ve 19.30 seansları, Salı ve Perşembe Günleri 11.00 ve 19.30 seanslarında devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Zumba dersleri ile kadınlarımız hem eğleniyor hem de spor yapmış oluyorlar. Derslere yoğun bir ilgi var. İlgiden oldukça memnunuz. Zumba derslerimize kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.” dedi.