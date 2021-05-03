Turgutlu'daki çalışmaları görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Turgutlu'da, Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret ederek ilçede yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretlerine devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını da yerinde incelemeyi sürdürüyor. Turgutlu ilçesi ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe'nin eşlik ettiği Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde olduğu gibi Turgutlu ilçesinde de çalışmalarına devam edeceğini belirterek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a çalışmalarında başarılar diledi.