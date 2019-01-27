Turgutlu'daki çöyak hastalarına destek

Çölyak hastalığı farkındalığının arttırılması amacıyla düzenlenen çalışmalara her zaman destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı itibariyle çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğinde de bulunmaya başladı. Bu kapsamda, Manisa merkezindeki Gıda Bankasında düzenlenen törenle 42 vatandaşımıza glutensiz yiyeceklerin bulunduğu gıda kolilerini teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde de bu çalışmayı sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri personeli tarafından; Eflin Nur Köklek ve Selim Büyükkeskin isimli çölyak hastalığı yaşayan çocuklarımızın ailelerine gıda kolileri teslim edildi. Gıda kolileri içerisinde 2 adet glutensiz ekmek unu, 3 adet glutensiz boncuk makarna, 4 adet glutensiz tuzlu kraker, 4 adet glutensiz siyah çikolata kaplı gofret, 2 adet glutensiz fındıklı gofret, 2 adet limonlu gofret bulunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çölyak hastaları için hazırladığı gıda kolilerinin kendileri için önemine değinen vatandaşlar, “Sağlıklı beslenme çölyaklılar için olmazsa olmaz. Glutensiz yiyeceklerin bulunması ve temin edilmesi diğer yiyeceklere göre daha zor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çölyak hastalarına gösterdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarda her zaman yer aldığını ve destek olduğunu belirten Başkan Cengiz Ergün, bundan sonraki süreçte de vatandaşların yanında yer alarak; vatandaş odaklı proje ve hizmetleri gerçekleştireceklerini söyledi.