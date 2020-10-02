Turgutlu'daki iki İnternet kafeden eğitime destek

Turgutlu'da faaliyet gösteren İnternet kafeler Gelirsen ve Game Master, Turgutlu Belediyesi'nin başlattığı “Gelecek seninle aydınlansın” projesine destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ders saatlerinde bilgisayarlardan ücretsiz olarak faydalanmasını sağlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret ederek Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan “Gelecek seninle aydınlansın” projesine destek olmak istediklerini belirten Gelirsen Kafe sahibi Ali Çelik ile Game Master Kafe sahibi Bayram Ok İnternet kafelerinin kapılarını ücretsiz olarak eğitime açacak.

Evlerinde internet ve bilgisayar sorunu yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler Altay Mahallesi Akgün Sokak Numara 6'da bulunan Gelirsen Kafe ve Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu Numara 144'de bulunan Game Master Kafe'ye giderek EBA'dan derslerini ücretsiz olarak takip edebilecekler. Pandemi kuralları nedeniyle 70 bilgisayarı bulunan Gelirsen Kafede 35 öğrenci, 40 bilgisayarı bulunan Game Master da ise 20 öğrenci eğitim alabilecek.

Ali Çelik ve Bayram Ok'a örnek davranışları için teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu'da uzun yıllardır İnternet kafe sektöründe hizmet veren Ali Çelik ve Bayram Ok, 'Gelecek seninle aydınlansın' projemize önemli bir destek sundu. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz ders saatlerinde Gelirsen ve Game Master kafelerine giderek ücretsiz olarak derslerini takip edecek. Bu davranışın Turgutlu'daki tüm İnternet kafelere örnek olmasını ve tüm İnternet kafelerin kapılarını ders saatlerinde ücretsiz olarak eğitime açmalarını temenni ediyorum. Ayrıca evlerinde sınırsız İnternet kullanan vatandaşlarımızda wi-fi şifrelerini kaldırırsa evlerinde İnternet bulunmayan vatandaşlara yardımcı olabilirler. Bu iyilik kampanyasının Turgutlu'da tüm çocuklarımızın sorunsuz olarak eğitimlerini alana kadar sürmesi en büyük dileğimizdir.” dedi.