Turgutlu'daki kavşak projesinin yan yolları da hizmete girdi

Turgutlu'nun tarihine damga vuran Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı projesinde yan yol çalışmaları tamamlandı. Şehrin adeta iki yakasını bir araya getiren çalışmada yeni yolları trafiğe açılırken, hem sürücüler hem de vatandaşlar Turgutlu'da güvenli ve hızlı ulaşıma kavuştu.

Bin 650 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun battı çıktısına sahip olan Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda artık son düzlüğü girildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde ekiplerin yoğun mesai harcayarak yan yolları asfaltlamasının ardından projedeki yan yollar da trafiğe açıldı. Projede peyzaj çalışmalarının devam ettiğini ve yan yolların araç trafiğine açıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin, “Bin 650 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun battı çıktısına sahip olan Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'mızda artık son düzlüğe girdik. Bugünden itibaren kavşak üzerindeki yan yolları da araç trafiğine açtık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden mesai harcıyor. Peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağımız gecesi ve gündüzüyle Turgutlu'muza yakışacak bir görüntüye sahip olacak” dedi. Vatandaşlar da yapılan bu güzel proje ve yan yolların kullanıma açılmasından dolayı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti.