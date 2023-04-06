Turgutlulu gençlerin bileği bükülmüyor, sırada Türkiye şampiyonluğu var

Manisa'da yapılan Okul Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Bilek Güreşi İl Şampiyonası'nda turnuvayı 24 madalya ile tamamlayarak Burdur'da yapılan bölge şampiyonasına katılan Turgutlu 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, burada da 9 öğrenci ile 11 madalya kazanarak Manisa ilini Kayseri'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Manisa ilini Okul Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Turgutlu 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri Yağmur Özer 35 kg sağ ve sol kol 1., Saniye Erbey 45 kg sol kol 1., Yasemin Göktürk 50 kg sağ ve sol kol 1., Nebiha Hasan 65 kg sağ kol 2., Ferhat Karadeniz 50 kg sol kol 2., Efe Deniz Altay 70+ kg sol kol 2. temsil edecek.

Okulda öğrencileri ziyaret ederek başarılar dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, genç sporcuları turnuvaya hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Yalur'a ve Okul Müdürü Süleyman Göksu'ya teşekkür etti.