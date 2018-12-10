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Turgutlulu hentbolculardan milli başarı

Son yıllarda hentbolda Türkiye‘nin gözde takımları arasında yer alan, geçtiğimiz sezonda da Türkiye 2.

'liğini elde eden Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı, milli takıma verdiği oyuncularla başarı çıtasını yükseltiyor.


30 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası grup eleme maçları için Üsküp'e giden A Milli Kadın Hentbol Takımına çağrılan ve Turgutlu Belediyespor'un alt yapısında yetişen Sibel Karameke, Fatma Akgün,Burcu Dindar ve Merve Adıyaman Turgutlu'ya büyük gurur yaşattı. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın karşılaştığı Azerbaycan, İzlanda ve Makedonya maçları kadrosunda yer alan dört oyuncunun Turgutlu'ya gurur yaşatmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyespor'un alt yapısında yetişen genç kızlarımız Sibel Karameke, Fatma Akgün, Burcu Dindar ve Merve Adıyaman A Milli Kadın Hentbol Takımı'mızın 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası grup eleme maçları olan Azerbaycan, İzlanda ve Makedonya maçlarında yer alarak hem Turgutlu halkına hem bizlere çok büyük gurur yaşattılar. Ben hem kızlarımıza hem de onların yetişmesinde emeği olan antrenörümüz Ergun Erbay'a çok teşekkür ediyorum” dedi.


Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Ergun Erbay da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, milli takımdaki genç kızları da tebrik etti.

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