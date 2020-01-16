Turgutlulu öğrenciler diledikleri kitaba ulaşabilecek

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezinde ara tatil boyunca pazar günleri hariç haftanın 6 günü kitap takası yapılacak. Öğrencilerin farklı kitaplara ulaşabilmesi ve okuma yapabilmesi için Atatürk Kültür Merkezi kütüphanesin başlatılan takas günleri ara tatil boyunca devam edecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek hem de farklı kitaplara ulaşabilmelerini sağlamak için Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Kültür Merkezimizde kitap takas günlerini başlattık. Ayrıca çocuklarımız kütüphanemizde okumalarını da gerçekleştirebilirler” dedi.