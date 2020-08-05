Turgutlulu şehidin ismi yaşadığı sokağa verildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit düşen P. Uzm. Onb. Onur Karakaya'nın ismi, doğup büyüdüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki sokağa verildi.

Turgutlu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı eski belediye binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda 8 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri görüşülmeden önce açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Akın, konuşmasına meclis üyelerinin, daire müdürlerinin, muhtarların ve Turgutlulu vatandaşların geçmiş Kurban Bayramını kutlayarak başladı. Başkan Akın, rakipleriyle mücadele ettiği Play–Off maçları sonucunda şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Turgutluspor ekibi ve taraftarlarını tebrik etti. Geçtiğimiz günlerde Turgutlu–Ahmetli sınırında başlayan ve Hacıköseli ile Gökkaya mahallelerini de etkileyen orman yangınında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Akın, yangını söndürmek için fedakarca çalışan ekiplere de ayrıca teşekkür etti. Başkan Akın, yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için de gerekli çalışmaların en kısa sürede hayata geçirileceğini de söyledi. Başkan Akın, konuşmasında Ağustos ayının yakın ve uzak tarihinde zaferlerle dolu bir ay olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık unvanın verilişinin yıl dönümünü, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Büyük Taaruz Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümlerini kutladı. Muharrem ayı dolayısıyla Muharrem Orucu tutacak vatandaşların oruçlarının kabul olmasını dileyen Başkan Akın, Aşure Gününün hayırlara vesile olmasını da diledi. Başkan Akın konuşmasında ayrıca Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümü, Marmara depreminin yıl dönümüne de yer verdi.

Şehidin ismi yaşadığı sokağa verildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit düşen P. Uzm. Onb. Onur Karakaya'nın ismi, doğup büyüdüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki sokağa verildi. Gündemin ikinci maddesinde Pençe-3 harekatı kapsamında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit düşen P. Uzm. Onb. Onur Karakaya'nın baba ocağı adresi olan Selvilitepe Mah. Gözde Sokak isminin “Şehit P. Uzm. Onb. Onur Karakaya” sokak olarak değiştirilmesi önergesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Turgutlu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı sona erdi.