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Turgutlu'nun 5 kırsal mahallesinde çalışmalar sürüyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yağıştan etkilenen kırsal mahallelerde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Beş kırsal mahallede yağış sebebiyle bozulan yollar ekipler tarafından düzeltiliyor.


Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yağmur yağışının etkilediği kırsal mahallelerde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ziyaret ve hasar tespit çalışmalarının ardından hafta başından beri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda Aşağıbozkır, Avşar, Çatalköprü, Dalbahçe ve Kurudere Mahallelerinde ulaşımın aksamaması, mahalle sakinlerinin herhangi bir tehlike yaşamadan yolları kullanabilmeleri amacıyla yağış sebebiyle bozulan yollarda düzeltme çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.



Sarıbey Mahallesine ‘Sebze Alım Yeri' yapıldı


Turgutlulular'ın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hizmetlerini bir bir hayata geçiren Turgutlu Belediyesi Sarıbey Mahallesine sebze alım yeri kazandırdı. Üreticilerle tüketicileri buluşturan, aynı zamanda bölge halkının çok amaçlı kullandıkları sebze alım yeri yapımı çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı. Ekipler program dahilinde Akçapınar Mahallesinde parke tamiratı çalışmalarını da yürüttü.


Kırsal ve merkez mahallelerde sürdürülen çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Hafta başından beri yağıştan fazlasıyla etkilenen kırsal mahallelerimizde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Beş kırsal mahallemizde yağış nedeniyle bozulan yollarımızda gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bununla birlikte Sarıbey Mahallemize sebze alım yeri kazandırdık. Kentimizin tüm noktalarına hizmetlerimizi kesintisiz şekilde ulaştırmaya devam edecek, Turgutlu'muzun sorunlarına çözüm üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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