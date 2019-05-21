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Turgutlu'nun dört bir yanı yeşilleniyor

Turgutlu Belediyesi havaların ısınması ile birlikte şehrin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.


Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda okul ve cami bahçeleri, meydanlar ve parklarda ağaç ve çiçek ekimlerine devam ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İlçemiz genelinde ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Selvilitepe Mahallesi Kudret Sokak üzerinde bulunan alana Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yaklaşık 70 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yine Çepnibektaş İlkokulu bahçesine, cami bahçelerimize ve parklarımıza çeşitli türlerde ağaç ve çiçek ekimleri gerçekleştirdik. İlçemizi daha modern ve daha da güzel hale getirmek için yeşillendirme çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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