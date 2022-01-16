Turgutlu'nun Sultanlarından 3-0'lık galibiyet

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibi Akhisargücü'nü deplasmanda 3-0'lık skorla yenerek ligin ikinci devresinde ikinci galibiyetini aldı.

TVF Kadınlar 2. Liginin ikinci devresinin ikinci maçında Akhisargücü ile karşı karşıya gelen Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı maçı 3-0 kazanarak sahadan galip olarak ayrılmayı başardı. Geçen haftaki Torbalı Belediyespor galibiyetinin verdiği moralle maça başlayan Turgutlu'nun sultanları, maç boyunca etkili bir oyun sergiledi. Akhisar Spor Salonu'nda oynanan maçta toplam 3 set oynandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 22-25, 24-26 ve 15-25'lik set sonuçlarıyla rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Kadın Voleybol Takımı Akhisargücü'ne karşı kazandığı galibiyetle ikinciliğe de yükselmiş oldu.

Maç hakkında değerlendirmede bulunan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, “Çok güzel bir maça imza attık. Voleybol severlere güzel ve seyir keyfi yüksek bir oyun izlettirdik. Çok iyi hazırlanmanın karşılığını ikinci devrenin ikinci maçında da aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı kutluyorum” dedi.