Turgutlu'nun sultanlarından muhteşem geri dönüş

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2-0 geriye düştüğü Akhisar Belediyesi Sportif Faaliyetler Takımını deplasmanda 3-2'lik skorla yenmeyi başardı.

TVF Kadınlar 2. Liginin 11. hafta maçında büyük bir mücadeleye sahne olan ve nefes kesen maçta Turgutlu Belediyespor Kadın Volaybol Takımı, Akhisar Belediyesi Sportif Faaliyetler Takımı ile karşı karşıya geldi. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2-0 geriye düştüğü maçı, 3-2 kazanarak sahadan galip olarak ayrıldı.

Akhisar Spor Salonu'nda oynanan maçta toplam 5 set oynandı. 2 set geriden gelerek rakibine geçit vermeyen Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmanın son anlarına kadar heyecan dolu anlar yaşattı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, “Kadın Voleybol Takımımız büyük emek ve gayretiyle mücadelesine devam ediyor. Takımımız, 2-0 geriden geldiği maçı 3-2 kazanmasını bildi. Sezonun bitimine çok az bir süre kala çok güzel bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımızı kutluyorum” dedi.