Turgutlu'nun Vizyon Projesi ihaleye çıkıyor

Turgutlu'nun geçmişten gelen sorunlarına neşter vurarak geleceğini inşaa eden çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu halkına verdiği bir sözü daha yerine getirerek, şehrin can damarlarından biri olan Ergenekon Kavşağı'na neşter vurmaya hazırlanıyor. Başkan Şirin, Ergenekon Kavşağı Projesi için düğmeye bastıklarını ve projenin 7 Aralık'ta ihaleye çıkacağını müjdeledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, aralık ayı meclis toplantısında Ergenekon Kavşağı Projesi'nin ihalesinin ardından Turgutlu'nun yeni yıla yeni projeyle gireceğini müjdeledi. Turgutlu'nun vizyon projelerinden biri olan yatırımın ihalesini gerçekleştirmelerinin ardından yeni yılda ilk kazmanın vurulacağını müjdeleyen Başkan Şirin, “Geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün ilçemiz ziyaretinde mahalle muhtarlarımızla birlikte yapımında artık sona geldiğimiz Alparslan Türkeş Battı-Çıktı Kavşağımız'ın 2. etap çalışmalarının tamamlanmasına dair müjdeyi vermiştik. Allah nasip ederse ve hava şartları müsait olursa inşallah ilçemiz yeni yılı yeni kavşakla karşılamış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer yandan Turgutlu Belediyesi olarak hayata geçirecek olduğumuz Ergenekon Kavşak Projemiz'in de 7 Aralık'ta ihalesini gerçekleştireceğiz. İhalenin ardından Allah nasip ederse hızlı bir şekilde kavşağa ilk kazmayı vurmuş olacağız. Turgutlumuzun vizyonunu tamamen değiştirerek değişimi ve gelişiminde adeta bir mihenk taşı olacağına inandığımız kavşağımızın da şimdiden ilçemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

"Memleketimize hayırlar getirsin"

İlçe tarihine imza attıkları Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın ardından şehrin can damarı olan bölgeyi gerdanlık gibi yenilemiş olacaklarını belirten Başkan Şirin, “Maalesef yıllardır can ve mal kayıplarına sahne olan mevcut bölgemiz ilçemizin adeta kanayan bir yarasıydı. 75 Milyon TL'lik tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan projemizin akabinde hayata geçirecek olduğumuz Ergenekon Kavşak Projemiz ile birlikte günde 37 bin aracın geçtiği İzmir-Ankara asfaltının ilçemiz sınırlarındaki en önemli bölümünü güvenli hale getirmiş olacağız. Projemiz D-300 İzmir-Uşak Devlet Yolu ile Fatih Caddesi kesişiminde bulunan hemzemin kavşağımızdaki trafik sorununa çözüme yöneliktir. Kavşak çözümümüz sonucunda, araç trafiğine bağlı olarak oluşan bekleme süreleri ve kuyruklar ortadan kalkacak. Bununla birlikte, D-300 İzmir-Uşak Devlet Yolu'nun trafik akışını olumsuz yönde etkileyen sağa-sola dönüşler ve ana yola katılım hareketleri, hızlanma şeritleri ve yavaşlama şeritleri projelendirilen altgeçit ile kontrol altına alınmış olacak. Bunun yanında uygun boyda ve genişlikte hızlanma ve yavaşlama şeritleri oluşturacağız. Böylece araçların güvenli bir şekilde dönüşlerini yapmaları ve ana arter trafiğine katılmalarını sağlayacağız. D-300 İzmir-Uşak Devlet Yolu'nda tek yönlü 8.50 metre trafik şeridi, 2.00 metre genişliğinde banket oluşturulacak şekilde tasarlanmış olan projemizde toplam genişlik 21 metre, alt geçitte gabari minimum 5.50 metre olacaktır. Kavşağımız yan yolları için toplam 5.50 metre genişliğinde platform tasarladık. Projemiz başlangıç ve bitiş toplam uzunluğu 1220 metre olacak, altgeçit mesafemiz de 676 metre olacaktır. Bu projemizle de sadece Turgutlumuza değil, adeta Anadolu'ya açılan bir kapı olan e-96 Karayolu üzerinde Ege Bölgesi'ne ve Türkiye'ye önemli bir yatırım kazandırmış olacağımıza inanıyorum. İlçemize ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz memleketimize hayırlı olsun” dedi.