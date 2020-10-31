Turgutlu'nun yardım eli İzmir'e uzandı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve beraberindeki heyet deprem sonrası yaraları sarmak için hazırladıkları yardım paketini İzmir'e ulaştırdı.

Turgutlu Belediyesi depremden en çok etkilenen komşusu İzmir'in yaralarını sarmak için hazırladıkları yardımı gece saatlerinde İzmir'e ulaştırdı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ve beraberindeki heyet hazırladıkları yardım paketleriyle birlikte İzmir'e ulaştı. Kurtarma çalışmalarına devam eden ve riskli binalar nedeniyle geceyi sokakta geçirecek vatandaşlara 1500 kişilik çorba, 1500 adet ekmek, 2 bin adet su, 5 bin adet maske, 200 adet yağmurluk, çay ve şekerden oluşan yardım paketi gece saatlerinde İzmir'e ulaştı. Milletvekili Başevirgen, Başkan Akın ve beraberindekiler yardımları İzmirlilere kendileri dağıttı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Birçok ilimizde olduğu gibi Turgutlu'da da hissedilen depremin en yıkıcı olduğu yer komşumuz İzmir oldu. Milletvekilimiz Bekir Başevirgen ile birlikte kardeşlerimizin yaralarını sarmak için hızlıca hareket ettik. 1500 kişilik çorba, 1500 adet ekmek, 2 bin adet su, 5 bin adet maske, 200 adet yağmurluk, çay ve şekerden oluşan yardım paketini İzmirli kardeşlerimize ulaştırdık. Turgutlulu hemşehrilerimizin yardım elini İzmirli kardeşlerimize uzatmış olduk. Bu zor zamanı da birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatacağız.” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise, “Turgutlu Belediyesi tarafından hazırlanan yardımları Belediye Başkanımız Çetin Akın, İlçe Başkanımız Hüseyin Oğuz, Belediye Başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimizle birlikte depremin en çok yarayı açtığı İzmir'e ulaştırdık. Bu süreçten sonra yapılması gereken ne varsa tüm gücümüzle yardıma hazırız. Güzel İzmir'in yanındayız.” şeklinde konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz yardımları teslim ettikten sonra ekipler tarafından devam eden kurtarma çalışmalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile birlikte gece geç saatlere kadar takip etti.