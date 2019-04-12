Turgutlu'nun yeni belediye başkanı ilk nikahını kıydı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Turgutlu Belediye Başkanlığı görevini devralan Çetin Akın, ilk nikahını kıydı. Akın, dünya evine girmeye hazırlanan Semanur-Sergen Karataş çiftinin nikah akitlerini gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde ilk nikah akdini gerçekleştiriyor olmasının memnuniyetini paylaşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu zamana kadar 42 çiftin nikah şahitliğini yaptım. Bugün belediye başkanı olarak ilk nikahımı kıyıyorum, bundan sonra da kıydığım nikahların takipçisi olacağım. Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi,saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma sizden sonra ki neslin mutluluğuna da teşkil edecektir. Genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Genç çiftler de mutluluklarına ortak olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür etti. Akın'ın kıydığı nikahın şahitliklerini Tülay Gülbahar ile Muharrem Canerkul yaptı.